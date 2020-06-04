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Глава Камчатки пригласил Дудя переехать на полуостров
Он впечатлился свежим выпуском
Официальное приглашение прилететь на Камчатку специально для журналиста и блогера Юрия Дудя озвучил врио губернатора Владимир Солодов, сообщает ИА DEITA.RU.
Обращение было записано политиком в видеоформате. Судя по всему, поводом стало хорошее впечатление от посвященного полуострову фильма, пишет «Кам 24».
«С интересом посмотрел новый выпуск Юрия Дудя @yurydud про Камчатку. Многое совпадает с моими личными ощущениями, но «полная картинка» сложится не сразу. Надо прилететь ещё. Я официально приглашаю Юрия к нам! Жить! Отдыхать! Работать!» – написал врио губернатора в соцсетях.
Вдохновивший чиновника ролик вышел днем ранее под заголовком «Камчатка – полуостров, про который забыли». Дудь заявил в нем, что природа «еще прекраснее, чем он думал».