Глава Камчатки пригласил Дудя переехать на полуостров

Официальное приглашение прилететь на Камчатку специально для журналиста и блогера Юрия Дудя озвучил врио губернатора Владимир Солодов, сообщает ИА DEITA.RU.

Обращение было записано политиком в видеоформате. Судя по всему, поводом стало хорошее впечатление от посвященного полуострову фильма, пишет «Кам 24».

«С интересом посмотрел новый выпуск Юрия Дудя @yurydud про Камчатку. Многое совпадает с моими личными ощущениями, но «полная картинка» сложится не сразу. Надо прилететь ещё. Я официально приглашаю Юрия к нам! Жить! Отдыхать! Работать!» – написал врио губернатора в соцсетях.

Вдохновивший чиновника ролик вышел днем ранее под заголовком «Камчатка – полуостров, про который забыли». Дудь заявил в нем, что природа «еще прекраснее, чем он думал».