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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Глава Керчи уволилась после гламурной раздачи «блокадного хлеба»

Кресло

Представители власти пришли к ветеранам в дорогих шубах

Руководитель Горсовета Керчи и ее заместитель написали заявление на увольнение, сообщает DEITA.RU.

 

Как сообщает RT, представители власти пришли к ветеранам в дорогих шубах и раздавали людям, пережившим блокаду, «символический хлеб» и медали.

В тг-каналах отмечается, что увольнение Маи Хужиной последовало после скандала в «Единой России» - однопартийцы резко раскритиковали поступок чиновниц.

Мая Хужина пыталась оправдаться на личной странице в социальной сети, однако общественный резонанс и критика со стороны власти заставили чиновниц написать заявления об оставлении своих постов.

Отметим, многие назвали акцию с «символическим хлебом» «цирком», и отметили «бескультурность» крымских представителей власти. 

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