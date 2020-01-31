Глава Керчи уволилась после гламурной раздачи «блокадного хлеба»

Руководитель Горсовета Керчи и ее заместитель написали заявление на увольнение, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает RT, представители власти пришли к ветеранам в дорогих шубах и раздавали людям, пережившим блокаду, «символический хлеб» и медали.

В тг-каналах отмечается, что увольнение Маи Хужиной последовало после скандала в «Единой России» - однопартийцы резко раскритиковали поступок чиновниц.

Мая Хужина пыталась оправдаться на личной странице в социальной сети, однако общественный резонанс и критика со стороны власти заставили чиновниц написать заявления об оставлении своих постов.

Отметим, многие назвали акцию с «символическим хлебом» «цирком», и отметили «бескультурность» крымских представителей власти.