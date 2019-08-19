Уход с должности происходит на фоне обвала национальной валюты, сообщает DEITA.RU.

Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку. Причиной такого решения экс-чиновник назвал усугубление ситуации в экономике страны.



Он занимал свой пост с января 2017 года. В своём обращении к президенту, Духовны отметил, что экономике Аргентины необходимо обновление.

Отметим, что в последние дни Аргентина переживает новый виток кризиса в экономике. Эксперты связывают эти проблемы со скорыми президентскими выборами.

Голосование предстоит только в октябре, но на праймериз оппозиция во главе с Альберто Фернандесом с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.

Дмитрий Шевченко