В регионе взялись за аэропорты, сообщает DEITA.RU.



Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов рассказал о том, как его ведомство будет развивать авиаперевозки на Дальнем Востоке. В течении нескольких лет в ДФО построят или реконструируют 40 аэропортов: 16 аэропортов в Якутии, 7 на Чукотке, 6 на Камчатке, 4 аэропорта в Хабаровском крае, 3 в Магаданской области, и по 2 аэропорта в Амурской области и Забайкальском крае.

Отметим, что ремонтом 40 аэровокзалов отделаться не получится. Не так давно ИА DEITA.RU публиковало расследование о реальном состоянии аэропортов региона. Из 470 аэропортов и посадочных площадок в живых осталась только 1/6. Из 82 региональных аэродромов только половина имеет твердое покрытие. Изношенность инфраструктуры достигает 80%.

Кроме того, Александр Козлов признался, что поручение создать региональную авиакомпанию дал председатель правительства Дмитрий Медведев в далеком 2017 году.

«И я могу ответственно заявить, что оно до сих пор не выполнено теми ведомствами, которым это поручено. А жители дальнего Востока продолжают летать из Анадыря в Благовещенск – через Москву», – добавил Козлов.

Елена Миронова