Глава Минздрава рассказал о модернизации медицинской сферы на Сахалине

Как в регионе решают проблему нехватки медицинских кадров, как борются с онкологией и популяризируют диспансеризацию, об этом и многом другом в интервью DEITA.RU рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.

Глава ведомства рассказал дальневосточному агентству, что такое медицина долгой жизни, как удалось достичь прорыва в сфере здравоохранения Сахалина за последний год, каковы приоритетные направления его работы, а также о том, какое новое оборудование приобретено для медицинских учреждений области, сколько больниц и поликлиник отремонтируют в ближайшие годы и какие новые проекты для повышения продолжительности жизни сахалинцев запустят на острове. Подробнее – в видеоинтервью.