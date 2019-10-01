Новости
Столичные дороги сковали серьезные пробки
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1 Октябрь 2019, 18:35
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Глава Минздрава рассказал о модернизации медицинской сферы на Сахалине
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1 Октябрь 2019, 18:10
Глава Минздрава рассказал о модернизации медицинской сферы на Сахалине
1 Октябрь 2019, 18:14
Как в регионе решают проблему нехватки медицинских кадров, как борются с онкологией и популяризируют диспансеризацию, об этом и многом другом в интервью DEITA.RU рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.
Глава ведомства рассказал дальневосточному агентству, что такое медицина долгой жизни, как удалось достичь прорыва в сфере здравоохранения Сахалина за последний год, каковы приоритетные направления его работы, а также о том, какое новое оборудование приобретено для медицинских учреждений области, сколько больниц и поликлиник отремонтируют в ближайшие годы и какие новые проекты для повышения продолжительности жизни сахалинцев запустят на острове. Подробнее – в видеоинтервью.