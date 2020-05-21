Глава Минздрава заразился коронавирусом

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Сейчас министр Северной Осетии находится на больничном

В больницу попал руководитель Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев. Чиновнику поставлен диагноз «коронавирус», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

«Сам заболел, желаю всем, кто болеет, в кратчайшие сроки выздороветь, а всем нашим другим жителям — себя поберечь и своих близких», — сообщил Гогичаев в местных СМИ.

Сейчас министр взял больничный – исполнять его обязанности будет заместитель Светлана Цгоева.

Согласно последним данным, число заболевших в Северной Осетии на сегодняшний день составляет 2387 человек.

Напомним, на сегодняшний день известно почти о 5 млн заболевших COVID-19 во всем мире. Из них 1,8 млн полностью выздоровело, 325 тысяч погибло. 

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