Глава Минздрава заразился коронавирусом

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Сейчас министр Северной Осетии находится на больничном
В больницу попал руководитель Минздрава Северной Осетии Тамерлан Гогичаев. Чиновнику поставлен диагноз «коронавирус», сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».
«Сам заболел, желаю всем, кто болеет, в кратчайшие сроки выздороветь, а всем нашим другим жителям — себя поберечь и своих близких», — сообщил Гогичаев в местных СМИ.
Сейчас министр взял больничный – исполнять его обязанности будет заместитель Светлана Цгоева.
Согласно последним данным, число заболевших в Северной Осетии на сегодняшний день составляет 2387 человек.
Напомним, на сегодняшний день известно почти о 5 млн заболевших COVID-19 во всем мире. Из них 1,8 млн полностью выздоровело, 325 тысяч погибло.