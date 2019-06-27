День, когда за пьяную езду, начнут отбирать автомобили, не так уж далек. Если еще три месяца назад за конфискацию машин у нетрезвых водителей выступал один лишь народный избранник Максим Иванов, то уже в среду, 26 июня, об этом заговорил Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время заседания Госсовета по развитию дорог и безопасности движения.

По его словам, МВД также предлагает забирать транспортные средства у автолюбителей в состоянии алкогольного опьянения.

На заседании Колокольцев безапелляционно заявил, что автомобиль является источником повышенной опасности, и сравнил транспортное средство с огнестрельным оружием, которое также — источник повышенной опасности. При этом оружие россияне почему-то не передают своим пьяным друзьям и коллегам, хотя пьяный автолюбитель может натворить намного больше бед, чем пьяный стрелок.

Колокольцев отметил, что возражения на тему: «Конфисковали автомобиль у собственника, хотя за рулем был пьяный арендатор» существуют. Для таких случаев законодательно будет предусмотрена возможность подачи регрессного иска собственника этому гражданину. Она должна быть закреплена в административном кодексе.

Глава МВД убежден, что данная мера позволит сократить количество ДТП на дорогах.

Екатерина Брязгунова