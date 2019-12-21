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Кот-таксист: видео взрывает интернет

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6 Декабрь 2019, 18:15

Глава нефтегазовой компании избил помощника

Кулак

Подозреваемый также является депутатом, сообщает DEITA.RU.

Следственный комитет проводит проверку по факту драки в кулуарах госсобрания Республики Саха (Якутия). Как сообщили в пресс-службе силового ведомства региона, депутат госсобрания и генеральный директор нефтегазовой компании «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев ударил своего помощника.

На сегодняшний день известно, что помощник депутата, Владимир Стрижак, обратился за помощью к медикам – у него были побои и сломанный нос. По предварительной версии, Лебедев, который является двукратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом России по вольной борьбе, избил его.

Предварительно установлено, что потасовка между депутатом и помощником была. Следователи даже знают, что не поделили мужчины – драка началась из-за конфликта на почве трудовых отношений.

Елена Миронова

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