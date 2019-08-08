Крупная авиакомпания начнет выполнять рейсы Москву уже в октябре, сообщает DEITA.RU.

Лоббистские возможности врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко приносят заметные результаты. Руководитель единственного островного региона России продолжает защищать интересы жителей. Так, свои плоды принесли встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Теперь «Аэрофлот» возвращается на Сахалин.

Уже этим августом в продажу поступят первые билеты на ежедневные рейсы в Москву. В свою очередь правительство Сахалинской области начнет разработку механизма субсидирования перевозки для жителей региона.

Телеграм-канал Политджойстик пишет: «Глава Сахалина Лимаренко пробил, казалось бы, невозможное. Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 октября запустит ежедневный рейс из Москвы в Южно-Сахалинск. В сообщении на сайте компании говорится, что продажа билетов будет открыта в августе».

Открытие рейса "Аэрофлота" в Южно-Сахалинск призвано решить стратегически важную задачу – обеспечить круглогодичное и стабильное воздушное сообщение между динамично развивающейся Сахалинской областью и европейской частью России.

«Повышение транспортной доступности Сахалинской области – стратегическая задача для единственного в стране островного региона. Открытие дополнительного ежедневного рейса "Аэрофлота" будет способствовать экономическому развитию региона, а также новому подъему в сферах образования, здравоохранения и спорта. Практически мы удваиваем количество рейсов на осенне-зимний период, а в лето будущего года планируем обеспечить три регулярных рейса в день», – отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Михаил Светлов