Глава района послал журналистов к губернатору

Глава районной администрации Кавалерово Сергей Гавриков не стал комментировать судебный процесс между ним и губернатором Приморья Олегом Кожемяко, сообщает DEITA.RU.

В разговоре с корреспондентом DEITA.RU Сергей Гавриков заявил, что не комментирует этот вопрос и за ответами лучше обращаться к губернатору.

Напомним, что в конце сентября губернатор Приморья Олег Кожемяко подал иск в Кавалеровский районный суд к главе района Сергею Гаврикову. Сфера взаимоотношений будет отнесена к вопросам оспаривания решений муниципальных служащих. Третьим лицо по делу выступает краевой департамент по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Как сообщало агентство, причиной иска стали ошибки в сведениях об имуществе и доходах, которые подал глава района. Расходятся с данными Росреестра сведения о площади здания, принадлежащего членам его семьи, а также выявлен незадекларированный земельный участок. Это коррупционное правонарушение может стоить должности главе района, ведь он ввел в заблуждение контролирующие органы.

На сегодняшний день исковое заявление было зарегистрировано, однако дальнейшего прохождения материалов не было. По делу не было назначено даже предварительное слушание.

Отметим, что «наезды» на глав районов для губернаторов заканчивается плачевно, так было с Владимиром Миклушевским, Сергеем Дарькиным и Андреем Тарасенко. Как только губернатор просит главу покинуть место или пытается его лишить места через орган власти, то через некоторое время отправляется и сам со своего кресла. В прошлом году Андрей Тарасенко указывал уже Сергею Гаврику на выход из районной администрации, однако покинуть администрацию пришлось самому Тарасенко.

Иван Юрьев