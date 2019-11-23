Глава региона добивается дешевой электроэнергии для дальневосточников

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев предложил министру энергетики России Александру Новаку продлить на Дальнем Востоке механизм выравнивания тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня до решения вопроса о компенсации выпадающих доходов из федерального бюджета, сообщает DEITA.RU по материалам правительства республики.

В 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина в регионах Дальнего Востока на два года был введен механизм выравнивания тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня. По мнению Айсена Николаева, это придало существенный импульс развитию всех дальневосточных регионов.

С 31 декабря 2019 года механизм перестает действовать. Сейчас разработаны поправки в закон «Об электроэнергетике», согласно которым механизм выравнивания энерготарифов будет продлен, но число получателей данной поддержки будет значительно сокращено.

Глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев предложил оставить механизм выравнивания тарифов на электроэнергию во всех дальневосточных регионах в действующих условиях до решения вопроса о компенсации выпадающих доходов из федерального бюджета.

Дмитрий Санников