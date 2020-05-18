Глава Роспотребнадзора озвучила неутешительные факты о самоизоляции

Соблюдать правила профилактики коронавируса россияне, скорее всего, будут в течение всего лета. Об этом рассказал глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет РИА «Новости», жителей России призывают продолжать тщательное и частое мытье рук, ношение перчаток, масок или респираторов, а также соблюдение социальной дистанции.

Всего в России зафиксировано 281 тысяча случаев заболевания COVID-19. 67 тысяч из них вылечилось и выписано, 2,5 тысячи скончалось. Всего в стране провели почти 7 млн тестов на страшное заболевание.

Напомним, за последние сутки известно о 71 новом заболевшем в Приморье. Всего в крае 1268 случаев заболевания, 389 человек вылечилось, 12 скончалось.