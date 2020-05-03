Глава Роспотребнадзора сказала, что делать выздоровевшим людям

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При первых проявлениях болезни необходимо сразу же обратиться к врачу
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам, переболевшим COVID-2019, после выписки оставаться дома на протяжении 14 дней, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на URA.RU.
По словам Поповой, выписавшимся необходимо провести дома двух недель по нескольким причинам. Во-первых, человек стать разносчиком болезни, а во-вторых, организму необходимо будет восстановиться.
В интервью госканалу Попова подчеркнула, что пациенты с тяжелой формой заболевания могут дольше являться переносчиком болезни, а отрицательный тест - не панацея, чтобы свободно ходить по городу и общаться с людьми.
Напомним, что всем, у кого есть первые проявления болезни необходимо сразу же обратиться к врачу.