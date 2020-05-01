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Глава Роспотребнадзора: Задача каждого – не заболеть

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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала главной задачей россиян не заболеть коронавирусом, сообщает ИА DEITA.RU по материалам ТАСС.

В большом интервью ТАСС Анна Попова отметила, что послабления в карантинных мерах в России начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции. 

Первый критерий, по которому могут понять, что можно выходить из режима ограничений - это, конечно, же снижающиеся темпы прироста. Также это наличие свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса у людей.

«На сегодняшний день очень важно, чтобы это количество не возрастало, темп прироста не увеличивался. Сегодня нам удалось избежать взрывного роста, у нас на сегодня по стране очень значительное количество свободных коек. Мы успели их подготовить, мы успели подготовить систему здравоохранения, это очень важно. На сегодняшний день эта подготовка и эта готовность позволяют нам сохранять жизни людям, и даже в тяжелых случаях людей лечить», - отметила глава Роспотребнадзора.

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