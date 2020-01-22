Глава РСА: оформлять ДТП надо будет через ЭРА-ГЛОНАСС

Через год жизнь водителей снова усложнят, сообщает DEITA.RU.



В 2021 году правила оформления ДТП хотят изменить. Как пишет «Автовзгляд» со ссылкой на «Известия», теперь в процессе будет участвовать модуль ЭРА-ГЛОНАСС.

Как рассказал изданию глава Российского союза страховщиков Игорь Юргенс, Европротоколы со следующего года будут оформлять при помощи ЭРА-ГЛОНАСС. Это значит, что теперь делать снимки места ДТП и повреждения авто не придется – система сама все зафиксирует и передаст страховщику.

Однако есть и минусы: не все машины в России оборудованы модулями. А те, что устанавливают на новые авто, придется перепрошивать – чтобы они могли передавать инфо о ДТП в страховую. Пока непонятно, как будет работать задумка – добровольно или всех водителей обяжут установанить кнопку.

Еще один вопрос, который возникает у водителей – не произойдет ли сбоя во время отправки, который приведет к отказу страховой в выплатах.

Елена Миронова