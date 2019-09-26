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Глава Сбербанка предрёк революцию

26 Сентябрь 2019, 11:30

Сбербанк

Масштабные изменения грядут в управлении государством, сообщает DEITA.RU.

Герман Греф высказал мнение о том, что государственный аппарат ждёт революция управления. По его словам, её масштабы будут сравнимы с четвёртой промышленной революцией, соответственно, и изменения в обществе будут примерно такими же значимыми.

Так же глава Сбербанка заметил, что бурное развитие новых технологий и инноваций не оставляет шансов старым системам государственного управления на жизнь. Чтобы быть современными и актуальными властям придётся меняться и быть в тренде последних технологических новинок.

Греф не забыл упомянуть и искусственный интеллект, приведя в пример мировые компании, где уже трудятся тысячи людей именно в этом направлении.

Дмитрий Шевченко

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