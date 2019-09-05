Банкир высказался о школьном образовании, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Герман Греф признался на полях ВЭФ-2019 в том, что ещё со школьных лет ненавидел оценки. По его словам, сам процесс выставления рейтинга человеку противоестественный.

Как отметил глава Сбербанка, его личность целью является "убить экзамены".

"Я ненавижу процесс оценивания... это катастрофа", - заявил Греф на Форуме.

Как оказалось из дальнейшего повествования банкира, причиной школьных фобий для него был и тот факт, что его фамилия начинается на букву, которая располагается в начале русского алфавита, а следовательно, вероятность того, что его спросят первым была довольно высока.

При этом, Греф похвалил работу учителей и отметил, что именно эта профессия будет одной из главных в будущем.

Дмитрий Шевченко