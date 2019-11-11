Глава Сбербанка сделал важное заявление

Именно искусственный интеллект принимает большинство решений относительно выдачи кредитов физическим лицам, сообщает DEITA.RU.

Об этом заявил глава ПАО «Сбербанк» Герман Греф во время форума Восточной Европы по искусственному интеллекту. Как отметил руководитель крупнейшего банка России, порядка 99% решений по поводу выдачи кредитов физическим лицам принимается искусственным интеллектом. Что касается юридических лиц, решения подобного рода принимаются лишь в 35% случаев.

Герман Греф отметил, что в будущем планируется расширить спектр возможностей искусственного интеллекта. Так, искусственному интеллекту планируется отдать большую долю принятия решений по вопросам кредитования юридических лиц.

Герман Оскарович отметил, что искусственный интеллект позволяет избавиться от большей части рутинной работы. Однако на данный момент искусственному интеллекту доступны только те действия, которые ему уже знакомы. Из-за подобной особенности ИИ, Герман Греф назвал искусственный интеллект «глупым». Поэтому на данный момент технике ещё нельзя доверить весь спектр работы человека.

Софья Корф