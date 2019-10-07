Глава Сбербанка сделал заявление об утечке данных

Требования к сотрудникам, имеющим доступ к системам Сбербанка, значительно усилят после истории с утечкой данных 200 кредитных карт клиентов, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал председатель правления кредитной организации Герман Греф.

По словам Грефа, он лично приносит извинения тем клиентам, данные которых вышли за пределы Сбербанка. На данный момент в банке уже сделаны серьезные кардинальные выводы, которые заставили еще больше усилить контроль доступа к данным. Более того, было принято решение максимально снизить влияние человеческого фактора.

Также Греф поблагодарил не только представителей службы безопасности Сбербанка, но и стражей порядка. Все, кто занимался выяснением обстоятельств утечки данных, сработали слаженно. Греф подчеркнул, что преступление было раскрыто за считанные часы.

Напомним, что в ходе молниеносного расследования удалось выявить 28-летнего сотрудника, который имел доступ к базам данным и в корыстных целях похитил данные сразу 200 клиентов. Специалистами была собрана качественная доказательная база преступления. После предъявления всех свидетельств сотрудник сознался в содеянном.

Екатерина Брязгунова