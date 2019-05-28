По мнению чиновника, рост российского ВВП (валового внутреннего продукта), по итогам текущего, 2019 года, не сможет перевалить за 1 процент, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.



Так что плановых показателей достигнуто не будет.

«Официальная цель была 1,3%, - цитирует слова Алексей Кудрина ТАСС, - а я всегда говорил, что она будет около 1% или ниже. Я сохраняю свой прогноз. То есть, он будет положительный, но ниже 1%» - отмечает глава Счетной Палаты РФ.

При этом чуть более месяца назад, в апреле, Алексей Кудрин также выступил с заявлением о том, что в случае введения США санкций против нескольких госбанков одновременно российский рынок к этому шагу подготовиться не успеет.

«Если это будет один банк, менее вовлечённый в сетевые программы, то это практически уже рынок «съел» - сказал журналистам Кудрин, - Больше, чем на один банк и на более системные банки - на это, конечно, рынок ещё не ответил», - подытожил чиновник.

Но, по мнению Кудрина, рынок учел минимальные риски от возможного введения санкций. Но это только в том случае, если «под санкциями» окажется только один госбанк. В случае расширения санкционного списка необходимо будет принимать дополнительные меры и «переоценивать ситуацию».

Инна Эстрина