Новости
Популярный препарат от изжоги вызывает онкологию
2 Октябрь 2019, 15:00
Новый «кукурузник» делают в России
2 Октябрь 2019, 14:45
Глава Владивостока прикрылся от коррупции Евангелием
2 Октябрь 2019, 14:30
Путин лишил судебных приставов правового статуса
2 Октябрь 2019, 14:15
Власть обдерет россиян сильнее, чем планировала
2 Октябрь 2019, 14:00
Александр Ролик получил новую должность
2 Октябрь 2019, 13:45
Большегрузы выгоняют из столицы
2 Октябрь 2019, 13:30
Единороссы прессуют «наливаек»
2 Октябрь 2019, 13:15
Глава Владивостока прикрылся от коррупции Евангелием
2 Октябрь 2019, 14:30
Деловой журнал Forbes на днях опубликовал видеоматериал, в котором рассказал о бизнесе во Владивостоке. Однако помимо бизнеса журналист затронул тему коррупции и посадок бывших владивостокских градоначальников. Именно с такими вопросами корреспонденты пришли и к мэру Владивостоку Олегу Гуменюку.
«Коррупцию судят органы, которые видят вот это все. У них свои масштабы, опросы населения. Я не могу судить о коррупции. Я чиновник, который пытаюсь все сделать так, чтобы было знаете как, в открытом поле», - сказал мэр Владивостока на камеру.
При этом он добавил, что не хочет судить людей, которые были до него, добавив евангельскую цитату: «Не суди да не судимым будешь».
«Если какие-то люди совершили ошибки, то они за них сами и отвечают. Я не хочу совершить своих ошибок, и я понимаю, что любой негатив, который мы видим в СМИ, это моя ошибка, и я пытаюсь ее исправить вот в этой части», - заключил мэр Владивостока.
По его словам, никогда бизнес не будет доволен властью, власть не будет довольна бизнесом, поэтому всегда необходимо находить золотую середину в отношениях между ними.
Также в видео сказали, каков размер заработной платы Олега Гуменюка, по сравнению с прошлыми градоначальниками его зарплата в два раза выше. В настоящее время он получает порядка 150 тысяч рублей, его предшественники зарабатывали меньше от 70 до 100 тысяч рублей.
Напомним, что на прошлой неделе в городской думе Владивостока депутаты не стали рассматривать вопрос о повышении заработной платы мэра города. Коррупциогенные факторы в муниципальном акте нашли депутаты и прокуратура.
Иван Юрьев