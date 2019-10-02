Глава Владивостока прикрылся от коррупции Евангелием

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Деловой журнал Forbes на днях опубликовал видеоматериал, в котором рассказал о бизнесе во Владивостоке. Однако помимо бизнеса журналист затронул тему коррупции и посадок бывших владивостокских градоначальников. Именно с такими вопросами корреспонденты пришли и к мэру Владивостоку Олегу Гуменюку.

«Коррупцию судят органы, которые видят вот это все. У них свои масштабы, опросы населения. Я не могу судить о коррупции. Я чиновник, который пытаюсь все сделать так, чтобы было знаете как, в открытом поле», - сказал мэр Владивостока на камеру. 

При этом он добавил, что не хочет судить людей, которые были до него, добавив евангельскую цитату: «Не суди да не судимым будешь».

«Если какие-то люди совершили ошибки, то они за них сами и отвечают. Я не хочу совершить своих ошибок, и я понимаю, что любой негатив, который мы видим в СМИ, это моя ошибка, и я пытаюсь ее исправить вот в этой части», - заключил мэр Владивостока.

По его словам, никогда бизнес не будет доволен властью, власть не будет довольна бизнесом, поэтому всегда необходимо находить золотую середину в отношениях между ними.

Также в видео сказали, каков размер заработной платы Олега Гуменюка, по сравнению с прошлыми градоначальниками его зарплата в два раза выше. В настоящее время он получает порядка 150 тысяч рублей, его предшественники зарабатывали меньше от 70 до 100 тысяч рублей.

Напомним, что на прошлой неделе в городской думе Владивостока депутаты не стали рассматривать вопрос о повышении заработной платы мэра города. Коррупциогенные факторы в муниципальном акте нашли депутаты и прокуратура.

Иван Юрьев

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