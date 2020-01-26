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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Глава Забайкалья зачитал рэп для студентов

Чита

Губернатор Забайкалья решил попробовать себя в роли рэпера и зачитал стихи собственного сочинения. Так глава края решил поздравить местную молодежь с Днем Студента, сообщает DEITA.RU.

Ролик появился на странице пресс-службы Губернатора Забайкальского края. Осипов зачитал рэп собственного сочинения, в котором поздравил учащуюся молодежь региона.

На видео сняли, как губернатор сидит в своем кабинете в пиджаке  и занимается текущими делами: смотрит новый проект, подписывает бумаги – при этом читая поздравительный рэп.

«С этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь», — говорит он в конце ролика, надевая кепку с надписью Chita.

Александра Маслова

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