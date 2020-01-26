Новости
В Китае создали «зубной лак» от кариеса
26 Январь 2020, 01:15
Глава Забайкалья зачитал рэп для студентов
26 Январь 2020, 00:15
Эксперты: аномальное тепло приведет к росту цен на продукты
25 Январь 2020, 23:15
Эксперты рассказали, где хорошо зарабатывают студенты
25 Январь 2020, 22:15
Врачи назвали неочевидные симптомы рака
25 Январь 2020, 21:15
Поклонская предложила наказывать грубых чиновников
25 Январь 2020, 20:15
Зеленский объяснил важность переговоров с Путиным
25 Январь 2020, 19:45
Число заболевших пневмонией в Китае перешагнуло за тысячу
25 Январь 2020, 19:15
Глава Забайкалья зачитал рэп для студентов
Губернатор Забайкалья решил попробовать себя в роли рэпера и зачитал стихи собственного сочинения. Так глава края решил поздравить местную молодежь с Днем Студента, сообщает DEITA.RU.
Ролик появился на странице пресс-службы Губернатора Забайкальского края. Осипов зачитал рэп собственного сочинения, в котором поздравил учащуюся молодежь региона.
На видео сняли, как губернатор сидит в своем кабинете в пиджаке и занимается текущими делами: смотрит новый проект, подписывает бумаги – при этом читая поздравительный рэп.
«С этой тусой поздравляю, в пиджаке сам напрягаюсь», — говорит он в конце ролика, надевая кепку с надписью Chita.
Александра Маслова