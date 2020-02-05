Новости
Минюст сказал, кому дадут скидки на штрафы
6 Февраль 2020, 00:30
Главе Калужской области пришлось оправдываться за «отрубленные руки»
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Кремль прокомментировал индексацию пенсий
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Китай сообщил о скорой победе над вирусом
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«Победа» объяснила, почему обидела ветерана
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Кудрин предупредил о проблемах из-за коронавируса
5 Февраль 2020, 20:45
Главе Калужской области пришлось оправдываться за «отрубленные руки»
Врио губернатора предложил способ борьбы с коррупцией
Временно исполняющему обязанности
губернатора Калужской области Дмитрий Денисов сделал громкое заявление о
коррупционерах, сообщает ИА DEITA.RU. Чиновник заявил, что им надо отрубать
руки.
Как пишет издание «Подъем», Денисов заявил, что чиновники, которые берут взятки, должны лишаться рук. И руки эти еще неделю должны лежать на площади в назидание другим. Также глава региона против недобросовестных застройщиков – их он предлагает расстреливать.
Из-за резонанса высказываний глава Калужской области был вынужден оправдываться. Денисов сказал, что слова вырвали из контекста. Хотя он и не отрицает, что иногда административное решение проблем со взятками не работает.