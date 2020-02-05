Главе Калужской области пришлось оправдываться за «отрубленные руки»

Временно исполняющему обязанности губернатора Калужской области Дмитрий Денисов сделал громкое заявление о коррупционерах, сообщает ИА DEITA.RU. Чиновник заявил, что им надо отрубать руки.



Как пишет издание «Подъем», Денисов заявил, что чиновники, которые берут взятки, должны лишаться рук. И руки эти еще неделю должны лежать на площади в назидание другим. Также глава региона против недобросовестных застройщиков – их он предлагает расстреливать.

Из-за резонанса высказываний глава Калужской области был вынужден оправдываться. Денисов сказал, что слова вырвали из контекста. Хотя он и не отрицает, что иногда административное решение проблем со взятками не работает.