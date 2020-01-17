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Главная елка страны пойдет на сувениры

Кремль

В Кремле сообщили о том, что главная елка страны, радующая москвичей и гостей столицы на Соборной площади, пойдет на переработку, сообщает DEITA.RU.

Как передает «Российская газета», в Кремле сообщили о том, что 25-метровая лесная красавица была выращена и спилена в Подмосковье. С нее уже сняли более двух тысяч игрушек и два километра гирлянд.

Отмечается, что дерево будет распилено, и из этого сырья сделают сувениры. В этом году из главной ели изготовят продукцию, посвященную 75-летию Победы.

Напомним, что во Владивостоке 14 января начался демонтаж новогоднего городка – с главной площади города постепенно исчезают праздничные фигуры, вскоре снимут игрушки и шары с елки, и демонтируют главный символ Нового Года.

В этом году праздничную ель в дальневосточной столице украсили шарами белого, синего и красного цветов – в цвет российского триколора. Кроме того, были повешаны блестящие гирлянды.

Александра Маслова

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