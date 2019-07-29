Новые северокорейские ракеты малой дальности могут обойти существующую в Южной Корее систему ПРО, сообщает DEITA.RU по материалам The Korea Times.

Как отмечают южнокорейские и американские военные, новые ракеты КНДР ракеты могут лететь горизонтально после стремительного снижения, а затем резко менять траекторию на вертикальную для поражения цели. Этот маневр «горка» делает ракеты сложными для перехвата южнокорейскими системами противоракетной обороны.

В минувший четверг со стороны КНДР было осуществлено два пуска ракет малой дальности. Обе ракеты упали в Японском море, пролетев 600 километров.

Точной информации о количестве, расположении и состоянии ядерных объектов Северной Кореи нет. Эксперты предполагают, что в КНДР есть более дюжины урановых рудников, несколько заводов по обогащению урана, крупный испытательный полигон, а также реактор, позволяющий получать плутоний в количествах, необходимых для изготовления ядерного оружия.

Дмитрий Санников