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Главное правило больничной регистратуры сломает закон

страховой медицинский полис, ОМС, документы

Носить с собой всю пачку документов для того, чтобы попасть к врачу, не придется, сообщает DEITA.RU.

Россиян в ближайшее время ждет важное изменение. Как сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования, изменения ощутят все граждане РФ.

Так, ФОМС считает необходимым отменить практику обязательного предоставления в поликлиниках и больницах полиса обязательного медицинского страхования. Если поправки удастся принять, то теперь в регистратуре надо будет предъявить только паспорт.

Многие россияне ждут этого с нетерпением: не все носят пачку документов с собой каждый день. Да и в личной карте больного номера полиса и СНИЛС записаны. Однако в регистратуре документы все равно требуют каждый раз.

Кроме того, в ближайшие годы полис может стать электронным. Предполагается, что документ можно будет показывать на экране смартфона.

Елена Миронова

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