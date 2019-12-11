Главное правило больничной регистратуры сломает закон

Носить с собой всю пачку документов для того, чтобы попасть к врачу, не придется, сообщает DEITA.RU.



Россиян в ближайшее время ждет важное изменение. Как сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования, изменения ощутят все граждане РФ.

Так, ФОМС считает необходимым отменить практику обязательного предоставления в поликлиниках и больницах полиса обязательного медицинского страхования. Если поправки удастся принять, то теперь в регистратуре надо будет предъявить только паспорт.

Многие россияне ждут этого с нетерпением: не все носят пачку документов с собой каждый день. Да и в личной карте больного номера полиса и СНИЛС записаны. Однако в регистратуре документы все равно требуют каждый раз.

Кроме того, в ближайшие годы полис может стать электронным. Предполагается, что документ можно будет показывать на экране смартфона.

Елена Миронова