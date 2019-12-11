Новости
Коты, киты и козлы: животные 2019 года, о которых нельзя молчать
12 Декабрь 2019, 13:00
Госдума введет новые штрафы для бизнеса
12 Декабрь 2019, 12:45
«Ростелеком» и «ЛитРес» запустили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
12 Декабрь 2019, 12:31
Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу
12 Декабрь 2019, 12:30
Добрая власть ждет граждан в кабинетах
12 Декабрь 2019, 12:15
«Баб возит» — ревнивая жена таксиста следила из багажника
12 Декабрь 2019, 12:00
Новые штрафы для россиян утвердят в Госдуме
12 Декабрь 2019, 11:51
Нового мирового судью назначили во Владивостоке
12 Декабрь 2019, 11:31
Главное правило больничной регистратуры сломает закон
Носить с собой всю пачку документов для того, чтобы попасть
к врачу, не придется, сообщает DEITA.RU.
Россиян в ближайшее время ждет важное изменение. Как сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования, изменения ощутят все граждане РФ.
Так, ФОМС считает необходимым отменить практику обязательного предоставления в поликлиниках и больницах полиса обязательного медицинского страхования. Если поправки удастся принять, то теперь в регистратуре надо будет предъявить только паспорт.
Многие россияне ждут этого с нетерпением: не все носят пачку документов с собой каждый день. Да и в личной карте больного номера полиса и СНИЛС записаны. Однако в регистратуре документы все равно требуют каждый раз.
Кроме того, в ближайшие годы полис может стать электронным. Предполагается, что документ можно будет показывать на экране смартфона.
Елена Миронова