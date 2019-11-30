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Главную елку устанавливают в столице

елка

 На центральной площади Владивостока полным ходом идет монтаж главной новогодней елки региона, сообщили DEITA.RU в администрации города.

Каркас 28-метрового дерева уже полностью собран, рабочие приступили к оформлению его искусственной хвоей. Это та же самая  искусственная светодинамическая елка, которая стояла на центральной площади и в прошлом, и в позапрошлом году.

Специалисты отмечают, что в каждую ветку конструкции встроена гирлянда, запрограммированная на определенный рисунок и интервал мерцания. Украшения елки выполнены в стиле русского расписного узора. Они уже подготовлены к монтажу и ждут своей очереди, чтобы украсить главную новогоднюю елку города.

Первые новогодние елки во Владивостоке начали устанавливать в первой половине ноября. Праздничные деревья украшают территорию Дворца детского творчества на Океанском проспекте, Снеговой Пади, открытой концертной площадки на улице Вострецова, 4а, автомобильное кольцо на улице Окатовой и по другим адресам. Всего же в разных районах Владивостока установлено 10 праздничных деревьев, в том числе на отдаленных территориях – в поселке Трудовое, селе Береговом, на островах Русский и Попова. Наряду с искусственными к Новому году в городе украсят игрушками и две живые ели - в Пушкинском сквере и в селе Береговом.

Ранее стало известно, что на центральной площади города появится каток, горка и тематические фигуры и инсталляции. На набережной Спортивной гавани разместится светодиодный фонтан. На центральной площади же появятся композиции «Трон Снежной Королевы» и «Замок Кая и Герды». Кроме того, на площади возникнут композиции «С Новым годом» и «Пегас».

Дмитрий Санников

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