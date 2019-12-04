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4 Декабрь 2019, 11:36

Главную новогоднюю елку устанавливают в Уссурийске

Новый год, иллюминация, елка, снег, дома, город

Рабочие Уссурийска приступили к установке главной новогодней елки на центральной площади, сообщает DEITA.RU.

Как рассказали в мэрии Уссурийского городского округа, установка главного новогоднего украшения муниципалитета завершится уже в ближайшую субботу, седьмого декабря.

«На данный момент завершены работы по сборке и установке основного железного каркаса искусственного дерева. Сейчас рабочие занимаются ее «зеленой» частью - закреплением хвойных веток, после чего приступят к развешиванию игрушек и гирлянд», - рассказали в городской администрации.

Отмечается, что семнадцатиметровая новогодняя елка уже знакома гостям и жителям города по прошлогодним праздникам. В этом году главное украшение Уссурийска удивит гостей праздника своими особыми елочными игрушками в красных и золотых тонах. Предполагается, что зеленая красавица будет радовать уссурийцев до конца января.

Кстати, в красно-золотом настроении в дни новогодних праздников окажется не только елка, но и всю центральная площадь Уссурийска, где пройдут основные мероприятия. В мэрии приняли решение «раскрасить» все объекты ледового городка и павильоны именно в эти цвета, чтобы соблюсти единую цветовую гамму праздника.

Отметим, что в этом году традиционный ледовый городок удивит гостей необычном сказочной направленностью - ледяные скульптуры окунут в волшебный мир «Алисы в Стране чудес» по мотивам произведений Льюиса Кэролла.

Екатерина Цой

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