Можно считать российские власти официально признали, что пенсионная система в стране неэффективна. Заявлений, которые можно трактовать именно таким образом, за последний год власти сделали много, сообщает DEITA.RU.

Достаточно вспомнить спикера Госдумы Вячеслава Володина с заявлением о том, что будут ли государственные пенсии в дальнейшем — вопрос открытый. И хотя российские СМИ тогда всячески вывернул данную фразу, эксперты считают, что речь шла об ее неэффективности.

В общем, пенсионная реформа относительно успешно стартовала в начале 2019 года, однако толки о ее реформировании не утихают. Так, уже в этом году президент России Владимир Путин постановил хорошо осмыслить систему индивидуального пенсионного капитала.

По мнению руководителя судебно-претензионного отдела Российского правового центра Али Тхакахова, данная система хотя на первый взгляд и хороша, ведь работник самостоятельно формирует часть своей накопительной пенсии, однако есть опасения, что с ИПК произойдет точно такая история, что и с накопительной частью пенсии. Проще говоря, она будет заморожена по тем или иным причинам.

Глава государства отметил, что ИПК должна быть добровольной. Но кто, спрашивается, в современной России согласится добровольно отчислять шесть процентов в какой-то мифический фонд. «Поэтому, если система индивидуального пенсионного капитала будет введена, то выплаты могут стать обязательными», — цитирует Тхакахова «СП».

Екатерина Брязгунова