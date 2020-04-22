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Главную психологическую проблему самоизоляции выделил эксперт
Согласятся с ним многие
Хуже всего во время режима самоизоляции не знать, когда он кончится, сообщает ИА DEITA.RU.
Главную проблему с точки зрения психологии вынужденных сидеть дома людей определил доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов. Он рассказал об этом в беседе с РИА «Новости».
«В текущей ситуации есть только один действительно негативный момент - мы до конца не знаем, когда у нас закончится период изоляции», – считает завотделом физиологии человека в экстремальных условиях.
Ученый подчеркнул, что третья четверть экспериментов в области изоляционной физиологии всегда сама сложная, а сейчас неизвестны точные сроки конца самоизоляции. Неопределенность сама по себе несет негатив.