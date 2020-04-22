telegr wh call

Новости

Еще день без воды: новый прорыв произошел в районе Снеговой Пади

23 Апрель 2020, 10:49

В условиях пандемии РусГидро обеспечивает бесперебойное энергоснабжение потребителей и оказывает помощь больницам в регионах присутствия

23 Апрель 2020, 10:49

Циклон не покидает край: прогноз погоды на четверг

23 Апрель 2020, 10:45

Двум приморцам удалось победить коронавирус

23 Апрель 2020, 10:01

Автобусы не ходят: 61 рейс отменили в Приморье

23 Апрель 2020, 09:45

Власти Приморья прокомментировали очереди на границе с Китаем

23 Апрель 2020, 09:15

Роспотребнадзор просит салоны красоты перестать быть уютными

23 Апрель 2020, 08:15

Пандемия заставляет покупателей осматривать квартиры онлайн

23 Апрель 2020, 07:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Главную психологическую проблему самоизоляции выделил эксперт

Печаль

Согласятся с ним многие

Хуже всего во время режима самоизоляции не знать, когда он кончится, сообщает ИА DEITA.RU.

Главную проблему с точки зрения психологии вынужденных сидеть дома людей определил доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов. Он рассказал об этом в беседе с РИА «Новости».

«В текущей ситуации есть только один действительно негативный момент - мы до конца не знаем, когда у нас закончится период изоляции», – считает завотделом физиологии человека в экстремальных условиях.

Ученый подчеркнул, что третья четверть экспериментов в области изоляционной физиологии всегда сама сложная, а сейчас неизвестны точные сроки конца самоизоляции. Неопределенность сама по себе несет негатив.

Читайте также:

Психологи рассказали, почему россияне нарушают карантин

Психолог о самоизоляции: «Нужно изобрести новую рутину»

Семейные ссоры стали чаще в самоизоляции

Елена Кот

Популярное

Мужчина сбежал из обсерватора и умер

Центробанку открыли глаза: почти 40% россиян стали беднее

Обнулили самоизоляцию: владивостокцы выстроились в плотную очередь за водой

В Приморье открыт новый временный мост
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...