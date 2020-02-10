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6 Декабрь 2019, 18:15

Главную статуэтку «Оскар» взяла корейская лента «Паразиты»

Оскар

Награда прежде никогда не доставалась неанглоязычному фильму

Церемония награждения премии «Оскар» прошла сегодня в Лос-Анджелесе. Лучшим фильмом года названа южнокорейская картина «Паразиты», сообщает ИА DEITA.RU.

Фильм режиссера Пон Чжун-хо был выдвинут в шести номинациях. Он получил четыре статуэтки: лучший фильм, лучшая режиссура, лучший оригинальный сценарий и лучший иностранный фильм.

«Паразиты» стали первым фильмом за 92 церемонии премии «Оскар», получившим главную награду. Режиссер Пон Чжун-хо известен российскому зрителю по фантастической ленте «Сквозь снег», которая была снята еще в 2013 году, но добралась до больших экранов в России меньше месяца назад.

Золотые статуэтки в главных актерских номинациях получили Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер. Лучшими актерами, исполнившими второстепенные роли, оказались Лора Дерн и Брэд Питт.

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