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Главную статуэтку «Оскар» взяла корейская лента «Паразиты»
Награда прежде никогда не доставалась неанглоязычному фильму
Церемония награждения премии «Оскар» прошла сегодня в Лос-Анджелесе. Лучшим фильмом года названа южнокорейская картина «Паразиты», сообщает ИА DEITA.RU.
Фильм режиссера Пон Чжун-хо был выдвинут в шести номинациях. Он получил четыре статуэтки: лучший фильм, лучшая режиссура, лучший оригинальный сценарий и лучший иностранный фильм.
«Паразиты» стали первым фильмом за 92 церемонии премии «Оскар», получившим главную награду. Режиссер Пон Чжун-хо известен российскому зрителю по фантастической ленте «Сквозь снег», которая была снята еще в 2013 году, но добралась до больших экранов в России меньше месяца назад.
Золотые статуэтки в главных актерских номинациях получили Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер. Лучшими актерами, исполнившими второстепенные роли, оказались Лора Дерн и Брэд Питт.