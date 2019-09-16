Главную столичную трассу сковала пробка

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В конце рабочего дня в понедельник, 16 сентября, дальневосточную столицу сковали многочисленные пробки, сообщает DEITA.RU.
Судя по Яндекс. Картам, в центральной части Владивостока парализованы улицы Алеутская, Верхнепортовая и Светланская. Кроме того, стоит Золотой мост. Однако на съезде с моста пробка не заканчивается: стоит и Некрасовская, и Некрасовский путепровод и проспект 100 лет Владивостоку. При этом дорога на Чуркин относительно свободна. Несущественный затор можно наблюдать в районе Парка Победы.
Кроме того, незначительные заторы можно наблюдать на Олега Кошевого в обе стороны, а также на улице Борисенко.
Екатерина Брязгунова