Главные матерщинники страны живут во Владивостоке

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Методом опроса горожан было установлено, в каких городах России чаще всего нецензурно выражаются, сообщает DEITA.RU. Оказалось, что жители Владивостока, Хабаровска, Нижневартовска, Новосибирска и Сургута чаще всего из муниципалитетов с населением свыше четверти миллиона человек употребляют ненормативную лексику.

Для того, чтобы выявить город – лидер по количеству матерщинников, местным жителям предлагалось вспомнить, насколько часто они наблюдают нецензурные словесные обороты в своём окружении. Почти одна пятая населения крупных и средних городов России согласились, что сталкивается с матерщинниками часто.

Самые культурные россияне, которые редко слышат мат, проживают в Петрозаводске, Чебоксарах, Вологде, Химках и Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что в сети очень часто можно наблюдать нецензурную брань. Например, многие блогеры используют мат для более яркой эмоциональной окраски своих видеозарисовок. Есть зрители, которым по нраву подобные видео, есть пользователи, которые возмущены, и отмечают, что творения могут увидеть и дети.

Примечательно, что аналитики связали полученные значения с показателями уровня жизни в городах. Как отмечает «Российская газета», в городах, где больше всего употребляют нецензурные обороты, наблюдается более низкий уровень жизни населения, соответствующая ситуация с автодорогами, большой процент заболеваний, и людей с испорченной кредитной историей. Отмечается, что горожане часто берут кредиты, однако оказываются не в силах их выплачивать.

Напомним, ранее сообщалось о вандалах в Хабаровске, которые «подмочили» фигуру Деда Мороза на городской площади. Местные жители выдвинули несколько версий – неизвестные помочились на новогоднюю композицию, кто-то пролил напиток, чей-то питомец справил нужду на объект.

Софья Корф

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