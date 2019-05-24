Даже опытные водители, выезжая на незнакомый участок дороги или в иные погодные условия, моментально теряются, что же говорить о новичках. Существует несколько главных ошибок, которые ночью на трассе приводят к смертельным авариям, сообщает DEITA.RU со ссылкой портал «Автомобильные факты».

Грязные фары, зеркала и стекла

Потеки грязи на стеклах или давно не мытые зеркала днем не играют никакой роли, а вот ночью они могут круто перевернуть жизнь в буквальном смысле данного выражения. Именно грязь на стекле может дать неожиданный блик, который на долю секунду ослепит водителя. Потеря управления даже на мгновение на скорости может привести к смертельной аварии.

Ксеноновые фары

Многие водители не любят ночные поездки именно из-за того, что встречный свет ксеноновых фар может ослепить. Как известно, если яркий луч бьет в глаза, водитель теряет управление транспортным средством. Опытные водители рекомендует включать аварийные огни и медленно снижать скорость, пока не вернется зрение. Также можно догнать какой-нибудь грузовик и пристроиться сзади, чтобы встречные машины не слепили.

«Дневная» манера вождения

Автолюбители чаще всего ездят днем, когда солнечный свет позволят видеть все вокруг. Однако, ночью видимость снижается и непривыкшие к этому водители не могут резко перестроиться, поэтому автоэксперты рекомендуют снижать скорость и быть готовым к любым сюрпризам. Ведь на темной дороги ниоткуда может появиться человек в темной одежде или даже животное.

Большегрузы

На ночной трассе двигаться справа от большегруза смертельно опасно, так как конструкция фуры не позволят водителю увидеть за собой маленькую машинку. В связи с этим крайне не рекомендуется двигаться в хвосте длинномера, иначе можно одним плавным движением рук дальнобощика оказаться в кювете. При этом большегруз как ни в чем не бывало поедет дальше.

Екатерина Брязгунова