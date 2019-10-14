Главные ошибки школьников на ЕГЭ слили в сеть

Стало известно, какие грамматические ошибки чаще всего допускают школьники при сдаче ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно данным ФИПИ, выпускники российских школ забывают правила склонения глаголов, их окончания, а также поголовно не помнят, как правильно записываются суффиксы причастий.

«С заданиями, где требуется верно записать суффиксы и приставки, ежегодно справляются не более пятидесяти восьми участников выпускного экзамена», - заявили эксперты.

Далее по уровню сложности для современных школьников следует правило использования двойной буквы «Н» в словах русского языка. Оказалось, что только шестьдесят пять процентов экзаменуемых помнят в каком случае пишется «н», а в каком - «нн».

значительное количество вопросов возникает в том случае, если выпускник пытается образовать сравнительную и даже превосходную степень. С падежными формами имен существительных тоже у большинства беда. А выбор падежа ставит ребят в тупик.

Кроме того, перед сдачей ЕГЭ выпускникам будет не лишним повторить правила пунктуации, анализ предложений и текстов. Эти задания выполнили лишь тридцать два процента выпускников прошлых лет.

Екатерина Цой