Ситуация с пенсиями в России постоянно накаляется. А после того, как власти фактически признали провал этой самой «спасительной» реформы, люди уже стали бояться любых перемен. Несмотря на все трудности, которые возникают в Пенсионном фонде, есть ряд льгот и пенсионных надбавок, которые продолжают действовать, несмотря ни на что. Главные из них называет DEITA.RU.

Надбавка на уход

Получить надбавку могут пенсионеры старше 80 лет. А также те пожилые люди, кто по медицинскому заключению нуждается в постоянной помощи или инвалиды I группы. Получить надбавку не так-то просто. Чтобы пенсионеру кто-то помогал, ему самому нужно найти неработающего добровольца. Пенсионер вместе с помощником должны обратиться в Пенсионный фонд и оформить документы, и тогда можно рассчитывать на дополнительные 1200 рублей.

Неудивительно, что такой способ увеличить пенсию не пользуются популярностью. Ведь пожилой человек должен впустить к себе в дом почти чужого человека, и как тот с ним будет обращаться – непонятно. Поэтому большинство стариков остаются в одиночестве и с крохотными выплатами.

Да и мало кто из добровольцев согласится, 1200 рублей – мизерная сумма, грузчиком можно заработать гораздо больше.

Уход за ребёнком инвалидом

Также с 1 июля ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком-инвалидом, либо инвалидом I группы с детства одному из родителей увеличивается с 5,5 до 10 тысяч рублей.

Уход за иждивенцами

Если пенсионер заботится ещё о детях-иждивенцах или о супруге-иждивенце. Надбавку могут получать дети до достижения совершеннолетия. Продлить выплаты можно до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение.

Неучтённые рабочие годы

С 2002 года пенсионная формула была изменена. И если человек докажет, что какой-то период его работы не учли – пенсию могут увеличить. Обратиться за помощью в этом вопросе можно в Пенсионный фонд, именно он принимает подобные решения.

Дети Ленинграда

В 2019 году была очень значимая для страны и её жителей годовщина – 75 лет назад Ленинград полностью освободили от фашистской блокады. Поэтому было решено «поблагодарить» людей, которые стали частью Великой Победы или больше всех почувствовали на себе тяжести блокады.

3000 рублей могли получить пенсионеры, которые были рождены до 3 сентября 1945 года в Ленинграде.

7000 рублей должны были выплатить пенсионерам, кто стал «Жителем блокадного Ленинграда» или получил медаль «За оборону Ленинграда». Такие отличительные знаки, а соответственно и денежные выплаты, могли быть и у жителей других регионов.

Инвалиды

Если человек не получает пенсию по инвалидности, но по каким-либо обстоятельствам получил инвалидность, то ему тоже положены выплаты. Их сумма зависит от группы здоровья.

Ветеран труда

Ветеран труда также должен получать дополнительные выплаты. В каждом регионе могут быть свои критерии к знаку отличия.

Герои

Дополнительные выплаты должны получать Герои труда Российской Федерации, Герои Социалистического труда, Герои Российской Федерации или Герои СССР.

Награждённые

Пожилые люди, удостоенные ордена Святого апостола Андрея Первозванного, ордена Ленина, а также ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней.

Чемпионы

Пенсионеры, которые получили звание чемпионов Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр.

Лауреаты

Права на дополнительные деньги также и имеют Лауреаты Государственной премии Российской Федерации, СССР, а также Ленинской премии.

Екатерина Кононенко