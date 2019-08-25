Чтобы сохранить ребенку не только здоровье, но и жизнь, родителям необходимо заранее подумать о прививках. Перед тем, как отправить в школу, необходимо убедиться, что у малыша стоят прививки от коклюша, дифтерии, столбняка, краснухи, кори и эпидемического паротита, сообщает DEITA.RU.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что некоторые из этих болезней, в частности дифтерия в десяти процентах случаев и столбняк в двадцати процентах, приводят к смерти больного.

Напомним, больные, страдающие коклюшем, мучаются от душащего кашля и интоксикации. Чаще всего им болеют дети от трех до четырнадцати лет. Заражаются малыши через смех, кашель и чих. При этом каждый больной передает заразу ста здоровым ребятам. Стоит помнить, что коклюш крайне опасен своими осложнениями.

Дифтерия, очень схожая на начальных этапах с ангиной, крайне опасна для сердца, нервной системы и легких. Каждый десятый больной умирает от удушья.

Заразиться столбняком можно через рану на коже. Болезнь протекает крайне тяжело. Возможны судороги, поражения нервной системы. Каждый пятый пациент умирает.

Екатерина Брязгунова