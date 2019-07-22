Покупка подержанного автомобиля чаще всего сопровождается страхом приобрести восстановленную после аварии машину. Как этого не допустить сообщает DEITA.RU со ссылкой на портал Тарантас Ньюс.

Перед тем, как купить машину обязательно нужно проверить зазоры между кузовными элементами. Они должны быть одинакового размера со всех сторон. Например, если между крылом и дверью слева одно расстояние, то точно такое же должно быть и справа.

Крепежные болты обязательно должны быть, что называется, родными, то есть установленными производителем. Если машина была в аварии и проходила соответствующий ремонт, вероятно, в ней меняли те или иные элементы, прикрепленные посредством болтов. «Родные» болты имеют либо характерную окраску, либо контрольные мазки на петли. Их отсутствие говорит о том, что машину ремонтировали.

Перед покупкой автомобиля нужно проверить VIN номер. Чаще всего он расположен под капотом или под креслом в салоне машины. Если на номере есть какие-то повреждения, то это может быть поводом не только для разбирательства, но и для изъятия автомобиля.

Екатерина Брязгунова