Штрафы за нарушения правил дорожного движения никто не отменял, да и никогда, судя по всему, не отменит. Ведь важнейшая задача властей, которые и придумали так называемые письма счастья, — сокращение количества аварий на дорогах. Лучше всего с этим справляется, конечно же, страх заработать штраф. Однако не всегда камера или машина ГИБДД грозят штрафом. О главных устрашающих приемах, применяемых сотрудниками Госавтоинспекции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на собственные источники.

Фиктивные камеры

Бывают случаи, когда на трассах появляются дорожные камеры фото- и видеофиксации в самом неожиданном месте. Разумеется, водитель снижает скорость, опасаясь получить штраф. Однако он не учитывает, что эта камера не подключена к сети, а значит — не работает.

Картонная машина

Совсем недавно на трассах водители стали наблюдать картонные муляжи автомобилей ГИБДД. Конечно, их задача заключается в том, чтобы водители испугались и начали соблюдать правила дорожного движения, в частности скоростной режим.

Вафелька

В российских городах вафельная разметка стала появляться совсем недавно, но водители ее уже боятся, а все потому, что не хотят нарваться на штраф. Однако они не учитывают, что далеко не на всех перекрёстах уже установлены камеры.

Екатерина Брязгунова