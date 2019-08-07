Сегодня на городские дороги и трассы выезжают сотни тысяч машин, за рулем каждой находится водитель. Все автомобилисты должны как-то между собой общаться. Так как вербально на высокой скорости что-то передать встречному водителю невозможно, был придуман язык жестов. Главные жесты называет DEITA.RU.

Если водитель решил пропустить пешеходу, можно махнуть рукой водителю соседней машины, чтобы предупредить о своих планах.

Когда водитель показывает вам фигу, знайте: он вас предупреждает об опасности, а не дразнит. В вашем колесе застрял камень.

Водитель привлекает к себе внимание и показывает на свой глаз, вероятно, вы забыли выключить поворотник. Также о работающем поворотнике предупреждают так называемой «уточкой». Водитель сжимает руку в локте и быстро сжимает и разжимает пальцы.

О серьезном заторе или пробке, а также ДТП предупреждают скрещенными руками.

Если вам показывают на дверь, значит либо она не закрыта, либо что-то забыли. Например, ремень или подол плаща тащатся по земле.

Похлопывание по плечу означает, что впереди вас ждет пост ДПС, будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения.

Рисование в воздухе круга — предупреждает о проблемах с колесом. Паркуйтесь, но перед эти скажите спасибо: поднимите руку вверх ладонью вперед.

Екатерина Брязгунова