ГИБДД создает специальную рабочую группу для ревизии правил дорожного движения, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает ГИБДД в своем официальном Instagram –аккаунте, рабочая группа проанализирует правила дорожного движения и выработает рекомендации по их улучшению.

Глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в эфире «Авторадио» заявил о том, что межведомственная рабочая группа на основе коллегиального обсуждения вопросов нормативного правового регулирования сферы дорожной безопасности проведет детальный анализ ПДД, а при необходимости - подготовит рекомендации по их улучшению.

Накануне главный полицейский страны Владимир Колокольцев предложил отказывать нарушающим ПДД автолюбителям в получении некоторых госуслуг: регистрации транспортного средства, сдаче на права и получении водительского удостоверения.

Дмитрий Санников