Главный курильщик оценил запрет курения на балконе

Борьба властей с курильщиками бессмысленна и беспощадна. Единственная возможность заставить россиян бросить курить — улучшить качество жизни, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал директор российского движения, которое борется за права курящих, Андрей Лоскутов.

Лоскутов дал комментарий относительно обновленных правил пожарной безопасности, по которым россияне больше не смогут курить на балконах и лоджиях.

По мнению руководителя, власти могут сколько угодно бороться с курением, однако граждане как курили, так и продолжают курить, несмотря на все запреты. Сегодня перед государством стоит единственная задача в данной области — понять, почему русские курят.

Ответ, по мнению Лоскутова, прост. Люди умирают не от табака и курения, а от плохой жизни. Если качество жизни не устраивает человека, он будет стараться закурить или даже выпить. Когда же ситуация в жизни налаживается, человек пытается бросить курить и пить, чтобы эту хорошую жизнь максимально продлить.

Напомним, о запрете курить на балконах стало известно в четверг, 26 сентября.

Екатерина Брязгунова