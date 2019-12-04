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Главный миф о похудении развенчали ученые
Пересмотреть правила тренировок придется
всем, кто хочет похудеть, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».
Немецкие ученые пришли к выводу, что главное правило тренировок – всего лишь миф. Изучив поведение организма участников эксперимента, специалисты выяснили: жир начинает сжигаться не через 30 минут тренировок.
Оказывается, нашему телу хватит и 10 минут с учетом разминки и растяжки на то, чтобы начать активно сжигать калории. Именно такие небольшие тренировки позволил участникам эксперимента снизить содержание жира в организме.
Елена Миронова
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