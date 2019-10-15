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Главный миф о проверке масла развеяли в Сети

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Многие водители постоянно спорят – как правильно проверять масло: на остывшем двигетеле или сразу после поездки. Профессионалы дали ответ, сообщает DEITA.RU.

Тема проверки моторного масла в двигателе – предмет вечного спора автомобилистов. Кто-то уверен, что правильная проверка -  исключетельно после долгой стоянки, кто-то – что сразу после остановки.

Журнал «За рулем» провел эксперимент: уровень масла проверили на одном двигателе – на холодном и затем на горячем.

В результате стало понятно, что разницы нет – показатели на щупе остались одиновковыми. Но вот чего точно делать не стоит:

Не пытайтесь совершить проверку масла на заведенном моторе – раскаленное масло прыснет в лицо

Не надо также проверять масло на слегка остывшем моторе – уровень окажется минимальным.

Елена Миронова

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