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Главный нарколог страны разрешил россиянам пить
Главный нарколог страны Евгений Брюн разрешил выпить россиянам 1-2 бокала дорогого сухого белого вина, сообщает DEITA.RU.
Он отметил, что стоит покупать дорогое вино от тысячи рублей. Лучше брать из Нового света, но подойдут и из Европы. В выборе поможет смартфон с установленным приложением, которое может все рассказать о вине.
Однако, он предупредил, что между вином должны быть продолжительные паузы, лучше всего танцевать, закусывать и не повышать градус. Также он напомним, что позитивное восприятие алкоголя среди взрослых и добавил, что лучше отойти от этого, чтобы не показывать пример детям.
Напомним, что ранее россиян хорошо выпивших просили остаться дома и не выходить в новогоднюю ночь на улицу лишний раз. Одной из причин этого депутат-психолог Борис Менделевич назвал лед, а также добавил, что большинство несчастных случаев происходит после употребления горячительных напитков.
Отметим, что в Роспотребнадзоре советовали покупать алкоголь в проверенных и хороших магазинах, где не будут продавать паленую продукцию, от которой можно умереть.Иван Юрьев