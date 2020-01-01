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6 Декабрь 2019, 18:15

Главный нарколог страны разрешил россиянам пить

алкоголь

Главный нарколог страны Евгений Брюн разрешил выпить россиянам 1-2 бокала дорогого сухого белого вина, сообщает DEITA.RU.

Он отметил, что стоит покупать дорогое вино от тысячи рублей. Лучше брать из Нового света, но подойдут и из Европы. В выборе поможет смартфон с установленным приложением, которое может все рассказать о вине.

Однако, он предупредил, что между вином должны быть продолжительные паузы, лучше всего танцевать, закусывать и не повышать градус. Также он напомним, что позитивное восприятие алкоголя среди взрослых и добавил, что лучше отойти от этого, чтобы не показывать пример детям.

Напомним, что ранее россиян хорошо выпивших просили остаться дома и не выходить в новогоднюю ночь на улицу лишний раз. Одной из причин этого депутат-психолог Борис Менделевич назвал лед, а также добавил, что большинство несчастных случаев происходит после употребления горячительных напитков.

Отметим, что в Роспотребнадзоре советовали покупать алкоголь в проверенных и хороших магазинах, где не будут продавать паленую продукцию, от которой можно умереть.

Иван Юрьев

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