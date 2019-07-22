Тихоокеанский симфонический оркестр вновь ждут в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает DEITA.RU.

В прошедшем сезоне почитатели академической музыки рукоплескали оркестру в концертных залах Японии, Республики Корея и Китая. Для главного оркестра Приморской филармонии сезон 2018–2019 годов был богат на зарубежные гастроли.

Как сообщили в Приморской краевой филармонии, в наступающем новом сезоне оркестрантов Тихоокеанского симфонического оркестра вновь ждут за рубежом.





Осенью оркестр приглашен на фестиваль в Пекин, столицу Китайской Народной Республики. Музыканты примут участие в концертной серии фестиваля «Амадеус», посвященного творчеству великого европейского композитора Вольфгана Амадеуса Моцарта. Приглашение об участии в фестивале оркестр получил от Пекинского международного симфонического оркестра под управлением дирижера Марии Науэн.





В мае 2020 года Тихоокеанский симфонический ждут с концертными выступлениями на фестивале в Японии, в городе Канадзава, столице префектуры Исикава острова Хонсю. Приглашение о гастролях в страну восходящего солнца поступило от хорошего партнера Приморской краевой филармонии, японского музыканта и продюсера Имасе Сан. Планируется, что музыканты Тихоокеанского симфонического оркестра выступят на фестивале международным составом совместно с японскими оркестрантами.

Ирина Павленко