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Главный перевозчик Приморья сработал в минус
Убыток за первый квартал 2020 года ПАО «Приморавтотранс» составил 26,5 млн рублей, сообщает ИА DEITA.RU. В прошлом году эта сумма составляла 1,7 млн рублей.
Согласно ежеквартальному отчету предприятие работало в минус на протяжении первых трех месяцев. Так, выручка составила 56 млн рублей, вместо 97,3 в первом квартале прошлого года. Также в отрицательные значения ушла прибыль компании с 4,8 млн в первые три месяца прошлого года до 22,2 млн первого квартала этого года.
ПАО «Приморавтотранс» было учреждено краевым департаментом имущественных отношений. Однако на сегодня компания является частной. Почти 30% акций принадлежит нынешнему генеральному директору Вячеславу Мартыненко.
Основные виды деятельности компании – это перевозка пассажиров и грузов. Так, компания предоставляет услуги межмуниципального транспорта, а также туристические автобусы для поездок в соседние страны и туристов оттуда. Согласно последним сообщениям с сайта из-за пандемии в компании упала не только прибыль, но и было перенесено общее собрание акционеров на конец июня.