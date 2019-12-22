Главный по мусору в Приморье ищет менеджеров

Региональный оператор с обращением ТКО в Приморском крае ищет новых сотрудников в договорной отдел, сообщает DEITA.RU. Такая новость появилась на сайте предприятия.

Как пишет регоператор, расширение штата связано с увеличением объема работ. Основными задачи новых сотрудников станут обработка входящей/исходящей документации, оформление договоров, работа с обращениями компаний и граждан.

Для каждого специалиста регоператор обещает подобрать удобный график, предоставить официальное трудоустройство и стабильно выплачивать зарплату.

Напомним, что с 1 января 2020 года Приморский край проведет так называемую мусорную реформу. На сегодня уже был определен региональный оператор. Оплата услуг по вывозу мусора будет рассчитываться с каждого прописанного человека, ежемесячно один человек будет оплачивать порядка 80 рублей.

Иван Крышан