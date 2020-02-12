Главный по организации дорожного движения за повышение штрафов

Глава Центра организации дорожного движения Москвы Михаил Кизлык считает необходимым увеличивать штрафы за превышение скорости, сообщает ИА DEITA.RU. Руководитель ЦОДД ссылается на международный опыт.



Как пишет РБК, Кизлык считает российские штрафы слишком низкими. В частности, размер наказания, по мнению эксперта, необходимо увеличить для тех, кто превышает скорость, выезжает на полосу встречного движения и проезжает на красный свет. Для сравнения Кизлык привел размеры штрафов за превышение на 20-40 км/ч в Англии и Швеции – около 8 и 13 тысяч рубей, тогда как в России – 500 рублей.

Еще одно предложение эксперта – снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Так у пешеходов будет больше шансов на жизнь.

Ранее сообщалось о том, что Михаил Мишустин назвал размеры штрафов, предлагаемых в новой редакции КоАП, непосильными. Премьер отметил, что государству пока не удалось поднять средний размер зарплат в России.