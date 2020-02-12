Новости
Одежда может подорожать в России из-за коронавируса
12 Февраль 2020, 01:15
Главный по организации дорожного движения за повышение штрафов
12 Февраль 2020, 00:30
Миллионные штрафы предложила внести Госдума за скручивание автопробега
11 Февраль 2020, 23:45
Тарантино мог лишиться «Оскара» из-за лидера российских коммунистов
11 Февраль 2020, 23:15
Грузчики уронили клетку с собакой в аэропорту
11 Февраль 2020, 22:45
Мишустин ввел обязательные утренние процедуры для подчиненных
11 Февраль 2020, 22:35
Закон о минимальной зарплате врачей внесли в Госдуму
11 Февраль 2020, 22:15
Аналитики сказали, где самый недоступный бензин
11 Февраль 2020, 21:45
Главный по организации дорожного движения за повышение штрафов
Поднимать размер наказания для водителей необходимо для их же блага
Глава Центра организации дорожного движения Москвы Михаил
Кизлык считает необходимым увеличивать штрафы за превышение скорости, сообщает
ИА DEITA.RU. Руководитель ЦОДД ссылается на международный опыт.
Как пишет РБК, Кизлык считает российские штрафы слишком низкими. В частности, размер наказания, по мнению эксперта, необходимо увеличить для тех, кто превышает скорость, выезжает на полосу встречного движения и проезжает на красный свет. Для сравнения Кизлык привел размеры штрафов за превышение на 20-40 км/ч в Англии и Швеции – около 8 и 13 тысяч рубей, тогда как в России – 500 рублей.
Еще одно предложение эксперта – снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Так у пешеходов будет больше шансов на жизнь.
Ранее сообщалось о том, что Михаил Мишустин назвал размеры штрафов, предлагаемых в новой редакции КоАП, непосильными. Премьер отметил, что государству пока не удалось поднять средний размер зарплат в России.