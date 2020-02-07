Главный полицейский Приморья ушёл в отставку

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу УМВД Приморского края Николая Афанасьева, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт Кремля.

Начальник приморской полиции пробыл на своей должности ровно 7 лет: он вступил в неё 8 февраля 2013 года.

В числе основных заслуг генерал-майора Афанасьева на посту главного полицейского региона называют повышение безопасности в крае в следствии снижения числа насильственных преступлений.

За свои достижения он был награждён медалью "За отличие в охране общественного порядка" и медалью "За заслуги перед Отечеством" 2 степени.